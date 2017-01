Russia, evitata per un pelo collisione aereo passeggeri e jet Nato

Mosca, 5 gen. (askanews) - Evitata per un pelo la collisione tra un aereo passeggeri russo, in volo da Sakhalin alle isole Curili, e un velivolo militare Nato. Secondo Interfax, il Bombardier russo "ha dovuto scendere verso il basso per evitare una collisione con un aereo militare straniero", ha detto una fonte dell'agenzia russa.

L'aeromobile volava a 6.000 metri, quando i controllori del traffico hanno notato che alla stessa altitudine si trovava un velivolo non identificato, che non rispondeva alle richieste da terra. Il velivolo sconosciuto, secondo Interfax, senza permesso ha attraversato il corridoio usato dagli aerei russi.

E' stato possibile unicamente registrare il segnale del transponder aereo non identificato. Secondo la classificazione internazionale si trattava di un aereo della NATO, ha detto una fonte a Interfax.