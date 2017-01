Russia, estesi di 6 mesi domiciliari per ex ministro economia

Mosca, 10 gen. (askanews) - Il Tribunale di Mosca ha esteso di 6 mesi gli arresti domiciliari per l'ex ministro russo per lo Sviluppo Economico Alexei Ulyukayev, che è accusato di aver accettato una tangente di 2 milioni di dollari. Il suo fermo aveva scatenato grande scalpore. Il presidente russo Vladimir Putin il 23 dicembre, durante la conferenza stampa di fine anno, ha invitato a "non trasformare in uno show" la lotta alla corruzione.

L'ex funzionario sarebbe stato colto nell'atto di prendere i soldi il 15 novembre, in cambio di una valutazione positiva che ha permesso al colosso energetico russo Rosneft di acquistare azioni statali nella compagnia petrolifera Bashneft.