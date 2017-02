Russia, Corte Suprema ribalta il verdetto contro oppositore

Mosca, 22 feb. (askanews) - La Corte Suprema ha ribaltato il verdetto contro Ildar Dadin e ha annullato la sentenza di condanna, ordinandone la liberazione. Dadin era la prima persona ad essere imprigionata in base alla legge, introdotta nel 2014, che punisce ripetute violazioni delle norme di assemblea pubblica.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva detto che il caso meritava "la massima attenzione" e che il presidente Vladimir Putin sarebbe stato informato. Il difensore civico dei diritti umani in Russia Ella Pamfilova aveva criticato l'eccessiva severità della pena, promettendo di inviare una richiesta alla Corte costituzionale. Il Consiglio dei diritti umani presso il Presidenteaveva chiesto il ritiro dell'articolo dal codice penale, utilizzato per imprigionare Dadin.

Dadin è stato arrestato il 3 dicembre 2015. È stato condannato a tre anni di carcere da un tribunale di Mosca per proteste di piazza senza permesso.

Tra agosto 2014 e gennaio 2015 Dadin era stato accusato di aver preso parte a quattro picchetti il 6, 23 agosto, il 13 settembre e il 5 dicembre 2014. Secondo la legge russa, proteste in singolo non hanno bisogno di autorizzazione. Il procedimento penale è stato però innescato dalla sua partecipazione il 15 gennaio 2015 in una azione a sostegno del blogger Navalny e suo fratello Oleg, sulla Piazza del Maneggio di Mosca. Dadin è stato condannato a 15 giorni di carcere per "aver disobbedito alle richieste legittime della polizia". Tuttavia un nuovo articolo del Codice Penale russo, il 212.1 - se un tribunale ha emesso due sentenze in materia di reati amministrativi in 180 giorni, per legge si apre una condanna fino a 5 anni in una colonia penale - ha permesso alla Corte Basmanny di Mosca di condannare Dadin a tre anni di carcere. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna più breve di due anni. La pena fu poi ridotta a 2,5 anni.

Secondo Amnesty International, Dadin è un "attivista dell'opposizione pacifica" che ha frequentato raduni a sostegno della comunità LGBT e figura di spicco vicino al leader Alexei Navalny: In passato è stato visto in possesso di un striscione con scritto "Putin è un nemico del popolo" a proteste anti-governative, e ha anche preso parte a una manifestazione contro la guerra, la Marcia della Pace.