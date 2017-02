Russia, continuano a cadere teste: Putin silura 16 generali

Mosca, 2 feb. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha licenziato 16 generali che svolgevano le proprie funzioni tra Ministero degli Interni, Comitato investigativo e Ministero per le Situazioni di Emergenza. Il tutto dopo che nei giorni scorsi è stato reso noto l'arresto di alcuni alti papaveri dnei i servizi di Sicurezza Fsb. Le cause dei 16 licenziamenti non vengono rese note dalla tv russa.