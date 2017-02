Russia, Banca centrale: torna crescita dopo due anni in negativo

"La crescita trimestrale del PIL è tornata in positivo"

Mosca, 7 feb. (askanews) - L'economia russa dopo due anni di recessione, è tornata a crescere nel quarto trimestre 2016 e la ripresa dovrebbe continuare quest'anno, secondo un rapporto pubblicato dalla Banca centrale russa. Finora, l'evoluzione del prodotto interno lordo si era stabilizzata intorno allo zero a metà dello scorso anno, dopo aver sofferto dei ribassi del prezzo del petrolio e delle sanzioni occidentali, derivanti dalla crisi ucraina. "Nel quarto trimestre, la ripresa dell'attività economica ha cominciato a riaffermarsi", dice la Banca di Russia. "La crescita trimestrale del PIL è tornata in positivo, indicando una ripresa dell'attività economica che proseguirà nei primi mesi del 2017" si aggiunge.

Intanto l'agenzia di statistiche Rosstat non ha pubblicato le stime di crescita del PIL nel quarto trimestre, ma ha dato una valutazione per tutto del 2016, che si è rivelata meglio del previsto, con un -0,2 % (e non il previsto -0,6%).

Tuttavia la recessione più lunga dall'arrivo al potere di Vladimir Putin nel 2000 si è rivelata molto più profonda del previsto. Gli economisti spiegano questo fenomeno con diversi fattori, come le spese militari e l'intervento in Siria, o con le minori importazioni e le esportazioni più elevate in coincidenza con il deprezzamento del rublo.