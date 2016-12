Mosca, 29 dic. (askanews) - I servizi di sicurezza russi hanno annunciato l'arresto di sette presunti militanti dello Stato islamico (Isis), catturati nel Caucaso del Nord, che stavano preparando "attentati terroristici" a Mosca e dintorni.

Il Servizio di sicurezza federale (Fsb) ha reso noto che il gruppo finito in manette in Dagestan lavorava alla pianificazione di "una serie di azioni terroristiche di alto profilo" nella regione di Mosca, rispondendo ai diretti comandi di un capo dell'Isis in Siria.