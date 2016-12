Russia alleggerisce procedure di visto per i giapponesi

Roma, 28 dic. (askanews) - La Russia ha annunciato che alleggerirà le procedure di visto per i giapponesi a partire dal primo gennaio. Lo scrive l'agenzia di stampa Kyodo.

Il ministero degli Esteri di Mosca ha spiegato che visti multi-ingresso saranno introdotti per i turisti nipponici e per coloro che vanno in visita parenti e amici per un massimo periodo di sei mesi e un anno rispettivamente.

Altri visti multi-ingresso saranno disponibili per gli uomini d'affari e per coloro che entrano in Russia per scambi culturali e sportivi. La validità sarà di cinque anni.

Il ministero degli Esteri di Tokyo aveva annunciato un simile allentamento delle procedure di visto nei confronti dei cittadini russi questo mese.