Russia, agenti Fsb arrestati accusati di collaborazione con Cia

Mosca, 31 gen. (askanews) - Sono accusati di aver lavorato per la Cia i quattro agenti del Servizio di Sicurezza russo (Fsb) incriminati per alto tradimento: lo hanno rivelato fonti bene informate sul caso all'agenza Interfax, secondo cui i quattro finiti in manette si conoscevano e lavoravano in settori high-tech, addetti all'information security e in questo ambito hanno svolto attività di hackeraggio, ma probabilmente non si coordinavano tra di loro.

"Il capo del dipartimento per la sicurezza informatica dell'Fsb Sergei Mikhailov e il suo vice Dmitry Dokuchayev sono accusati di cooperazione con la Cia, in violazione del loro giuramento", ha detto la fonte ad Interfax. Sono quattro gli arrestati e "sino ad altre otto persone sono coinvolte come fiancheggiatori", ma "potrebbero cavarsela con lo status di testimoni".