Romania, via libera Parlamento a referendum su lotta a corruzione

Bucarest, 13 feb. (askanews) - Il Parlamento romeno ha dato oggi parere favorevole all'organizzazione del referendum sulla lotta alla corruzione proposto dal presidente Klaus Iohannis in risposta ai controversi progetti governativi di diminuire le pene in materia. Adottato all'unanimità, questo parere consultivo del Parlamento è giunto nel quattordicesimo giorno di proteste popolari nel Paese. Spetta ora al presidente di centro-destra Iohannis proporre una data per questa consultazione.

Iohannis si è opposto ai discussi progetti di legge del governo in materia di anti-corruzione. La grande mobilitazione popolare e le critiche dell'Unione europea hanno portato il primo ministro Sorin Grindeanu all'abrogazione, il 5 febbraio, di un decreto che alleggeriva le pene per gli abusi di potere, adottato senza consultazione e in piena notte a fine gennaio.

(fonte afp)