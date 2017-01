Bucarest, 18 gen. (askanews) - Il presidente romeno ha bloccato un progetto di decreto legga che conteneva una serie di modifiche di legge che avrebbero protetto i politici corrotti dai processi a loro carico, in un Paese dove la corruzione è molto diffusa. La decisione di Klaus Iohannis arriva mentre il leader socialdemocratico Liviu Dragnea, il cui partito Psd ha vinto le elezioni legislative di dicembre, si prepara ad affrontare un processo per abuso d'ufficio. Secondo gli analisti le nuove norme avrebbero consentito a Dragnea di sfuggire al processo.

"Il premier Sorin Grindeanu si è impegnato a non far approvare in fretta il progetto... ma a sottoporlo a consultazione pubblica, che prevede la legge" ha detto Iohannis ai ministri. "Sono certo che tutti noi voglia rafforzare lo stato di diritto, il che significa rispettare le leggi". Il decreto mirava a depenalizzare alcuni reati e a ridefinire l'abuso d'ufficio. Tra le proposte anche la riforma delle legge sulla grazia e l'indulto, concepita per svuotare le superaffollate prigioni romene. Il ministro della Giustizia voleva far approvare le nuove norme con un decreto d'urgenza al Consiglio dei ministri di oggi, per un'entrata in vigore immediata.

Un precedente tentativo di annacquare le norme anticorruzione nel 2013 era finito in nulla a seguito delle proteste delle organizzazioni non governative. L'agenzia anticorruzione romena ha ripetutamente avvertito di non approvare le norme senza una consultazione pubblica. La Commissione europea rilascerà il suo rapporto sulla corruzione in Romania a fine mese. Nell'ultimo rapporto sul 2015 Bruxelles ammoniva Bucarest di non approvare norme per "coprire persone condannate per reati corruttivi".

(fonte Afp)