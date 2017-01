Romania, presentato governo Psd-Alde: domani il voto di fiducia

Roma, 3 gen. (askanews) - Il presidente dei Socialdemocratici romeni Liviu Dragnea ha annunciato la lista definitiva della squadra di governo che sarà guidata dal premier designato Sorin Grindeanu. Il voto di fiducia per l'esecutivo formato da Psd e i Liberali di Alde è previsto per domani, scrive Realitatea.

Al posto di vicepremier e ministro per lo Sviluppo regionale, Sevil Shhaideh, esponente della minoranza musulmana in Romania, che era stata proposta come premier, ma la cui nomination era stata bocciata dal presidente Klaus Iohannis. Al Psd vanno i dicasteri dell'Economia, Fondi Ue, Interni, Agricoltura, Finanze, giustizia e Salute, tra gli altri. Agli alleati dell'Alde gli Esteri, l'Energia e Relazioni con il Parlamento.

Il premier designato presenterà la lista dei ministri e il programma al Parlamento e domani alle 15:00 (le 14:00 in Italia) i deputati sono convocati per la fiducia. Successivamente, intorno alle 19:00 (le 18:00 in Italia) l'esecutivo giurerà e successivamente si riunirà per la prima seduta.