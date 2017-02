Romania, premier: non faremo passi indietro su "salva-corrotti"

Bucarest, 2 feb. (askanews) - "Abbiamo preso una decisione all'interno del governo e la porteremo avanti", così il premier romeno Sorin Grindeanu cancella l'ipotesi di passi indietro sul decreto salva-corrotti, con la depenalizzazione dell'abuso d'ufficio, e sull'ordinanza per l'amnistia per i reati non violenti, su cui si sono scatenate le proteste di massa degli scorsi giorni in Romania. Il primo ministro ha parlato dopo una riunione molto intensa dei vertici del partito Socialdemocratico.

(fonte afp)