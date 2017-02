Romania, partito al potere pronto a concessioni su salva-corrotti

Roma, 4 feb. (askanews) - Il presidente del partito social-democratico al potere in Romania ha evocato oggi per la prima volta la possibilità di abrogare il decreto salva-corrotti, che ha scatenato una grande ondata di protesta nel Paese, affermando la sua intenzione di "proporre una soluzione". "Proporrò una soluzione per risolvere il conflitto sul decreto e spero che il Presidente del Consiglio l'accetterà", ha dichiarato Liviu Dragnea, capo del Psd, in un'intervista con il sito romeno DC News, senza precisare se e quando ci sarà un incontro con il premier. "Possiamo eventualmente parlare di revocare il decreto se il primo ministro accettà" la proposta, ha aggiunto Dragnea.

Decine di migliaia di persone sono attese anche oggi pomeriggio a Bucarest per una nuova marcia di protesta contro il decreto. Nonostante le temperature gelide i manifestanti a Bucarest e nel resto del Paese hanno promesso di scendere in piazza ogni giorno fino al 10 febbraio, data in cui, se non verrà bloccato prima, il decreto entrerà in vigore.

La nuova contestatissima norma, che il governo ha spiegato di aver adottato con carattere d'urgenza per implementare una norma Ue, prevede la depenalizzazione dell'abuso d'ufficio per cui è esclusa la prigione per malversazione di fondi pubblici inferiore a 44mila euro. Un'altro decreto, questo inviato al Parlamento, prevede un'amnistia per reati con pene sotto i cinque anni di detenzione e porterebbe alla scarcerazione di circa 2.500 persone.

(fonte afp)