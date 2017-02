Romania, ombudsman ricorre a Alta Corte per fermare salva-corrotti

Roma, 3 feb. (askanews) - L'Avocatul Poporului, l'ombudsman romeno, Victor Ciorbea, ha deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale per fermare il decreto d'urgenza approvato dal governo martedì nella tarda serata e che prevede la depenalizzazione dell'abuso d'ufficio: "Ho deciso di presentare l'eccezione di incostituzionalità sull'Ordinanza. Sarà presentata alla Ccr", ha dichiarato secondo i media romeni a proposito del "salva-corrotti" contro cui anche ieri sera sono scese in piazza in Romania centinaia di migliaia di persone.

L'incostituzionalità è ravvisata, in particolare, nel carattere d'urgenza utilizzato dal governo: "L'esecutivo sostiene che uno dei motivi per l'urgenza è che fosse necessario implementare una direttiva Ue. Verificando questa direttiva ho constatato che i termini per questa implementazione scade l'1 aprile 2018, termpo abbastanza lungo da consentire che la questione venisse dibattuta in Parlamento con un progetto di legge", ha spiegato Ciorbea.

Se l'Alta Corte si pronuncerà entro i 10 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale (avvenuta mercoledì 1 febbraio) l'entrata in vigore potrebbe essere bloccata.