Romania, oltre 30mila in piazza a Bucarest contro "salva-corrotti"

Roma, 29 gen. (askanews) - Oltre 30mila persone si sono riunite a Bucarest per protestare contro il controverso progetto del governo socialdemocratico che consentirebbe ai politici di eludere i procedimenti penali e che denenalizzerebbe alcuni reati.

Secondo i media romeni dalle prime ore del pomeriggio migliaia di cittadini si sono riversati in piazza Universitatii e piazza Unirii al grido di "Ladri" e "Per voi amnistia solo nell'al di là", con slogan contro la bozza voluta dall'esecutivo. Il corteo si è mosso poi verso il ministero della Giustizia e verso il Parlamento. Altre migliaia di persone si sono riunite nel resto del Paese a Timisoara, Cluj, Iasi e in diversi Paesi dove è forte la diaspora romena. Anche la scorsa settimana c'erano state proteste di piazza a cui aveva preso parte anche il presidente romeno Klaus Iohannis che ha lanciato l'ipotesi di indire un referendum sui testi.

Il governo socialdemocratico (Psd, centro-sinistra) del nuovo primo ministro Sorin Grindeanu ha emesso due decreti d'urgenza per graziare circa 2.500 detenuti condannati a pene che vanno fino a cinque anni di carcere, tra cui alcuni politici, e per depenalizzare diversi reati, ma ha rinviato la loro approvazione.