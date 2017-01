Bucarest, 23 gen. (askanews) - Più di 15.000 persone sono scese in piazza domenica a Bucarest in altre città romene per protestare contro un pacchetto di decreti molto controversi che prevedono l'amnistia per i politici accusati di corruzione e la depenalizzazione di molti altri reati. In piazza contro le misure del governo a guida socialista-liberale è sceso anche il presidente Klaus Iohannis.

L'esecutivo del premier Sorin Grindeanu ha pubblicato due decreti d'urgenza mercoledì scorso che prevedono la grazia e l'immediata scarcerazione per le pene detentive fino a cinque anni per crimini non violenti. Se il decreto verrà approvato circa 2.500 detenuti, tra cui alcuni magistrati e politici che si trovano in prigione con l'accusa di corruzione, saranno rilasciati.

Grindeanu ha utilizzato lo strumento del decreto d'urgenza per bypassare il Parlamento e la firma del presidente Iohannis. "Diversi politici che hanno cause pendenti vogliono cambiare la legge e indebolire lo stato di diritto - ha dichiarato il presidente tra la folla - E' inaccettabile modificare la legge per cancellare decine, o anche centinaia di casi relativi a politici". Il ministro della Giustizia Florin Iordache ha difeso i decreti sostenendo che contribuiranno ad alleggerire la situazione delle carceri congestionate.

Iohannis, che ha fatto dell'anti-corruzione una delle sue bandiere, ha ingaggiato subito dopo le elezioni di dicembre un braccio di ferro politico con i socialisti, ribadendo che non avrebbe dato l'incarico di formare il governo a nessuno che avesse processi pendenti, come il leader del Psd Liviu Dragnea. Il capo dello stato ha promesso che la Romania, al termine del suo mandato nel 2019 sarà un Paese libero dalla corruzione.

I manifestanti, che ieri hanno riempito piazza dell'Università al centro di Bucarest, hanno urlato slogan contro il governo chiedendo le dimissioni e "Democrazia non amnistia". A Cluj, altri 5.000 sono scesi in piazza per protestare contro i "politici corrotti". Altri 3.000 manifestanti hanno protestato a Brasov, Timisoara e Iasi.

(fonte afp)