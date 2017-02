Romania, oggi il voto su mozione sfiducia contro governo Grindeanu

Opposizione da sola non ha i voti sufficienti

Roma, 8 feb. (askanews) - Il Parlamento romeno si riunisce oggi alle 11:00 ora italiana, per dibattere e poi votare la prima mozione di sfiducia presentata dai Liberali e dal movimento Usr contro il governo socialdemocratico di Sorin Grindeanu, in seguito ai decreti per la modifica del Codice penale che hanno provocato le proteste di massa.

Il premier pronuncerà un discorso dopo il dibattito e seguirà la votazione. Anche ieri migliaia di romeni sono scesi in piazza per chiedere le dimissioni dell'esecutivo, reo di aver presentato un decreto d'urgenza, poi ritirato, definto "salva-corrotti".

Per essere approvata la sfiducia deve ottenere 233 voti, ma Pnl, Usr e la formazione dei Popolari Pmp hanno in totale ha 168 voti.