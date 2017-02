Romania, ministro Commercio lascia contro decreto salva-corrotti

Jianu: "Me lo impone la mia coscienza, spero sia d'esempio"

Bucarest, 2 feb. (askanews) - Il governo socialdemocratico romeno ha perso il suo primo pezzo dopo le proteste di massa contro i decreti "salva-corrotti" approvati martedì dall'esecutivo all'ultimo minuto in consiglio dei ministri. Il ministro del Commercio Florin Jianu ha annunciato le sue dimissioni in aperta critica con le controverse misure di depenalizzazione di alcuni reati che favorirebbero in particolare molti politici.

"Concludo la mia attività di governo perché me lo impone la mia coscienza", ha scritto sul suo profilo Facebook il ministro 40enne. "Può darsi che il mio esempio sia utile" a qualcuno, ha aggiunto facendo riferimento ai colleghi di governo.

Ieri almeno 200mila persone hanno manifestato a Bucarest e molte altre città del Paese e all'estero, dove si trova la diaspora romena, per denunciare le modifiche del codice penale. Si tratta delle più grandi proteste di piazza dalla caduta del regime comunista.

Il decreto d'urgenza consentirà a molti politici, tra cui lo stesso presidente del Psd, Liviu Dragnea, di liberarsi dei processi pendenti.

(fonte afp)