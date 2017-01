Alcuni si sarebbero tuffati in un lago per scappare

Bucarest, 21 gen. (askanews) - Una decina di persone sono rimaste feriti in un incendio divampato in un esclusivo club di Bucarest, nella notte tra venerdì e sabato. Lo ha indicato il segretario di stato del ministero degli Interni romeno, Raed Arafat.

"In totale di 38 persone sono state trasportate in ospedale, ma solo una decina sono state ricoverate", ha dichiarato Arafat. "I soccorritori sono alla ricerca di possibili vittime nascoste all'interno", ha da parte sua indicato il portavoce dell'Ispettorato per le situazioni di emergenza, Daniel Vasile.

L'incendio, le cui cause restano al momento sconosciute, si è rapidamente diffuso e il soffitto è crollato. Diverse persone si sono buttate nel lago su cui si affaccia il club, secondo il sito HotNews.

I sommozzatori hanno perlustrato le acque gelate ma non hanno trovato vittime. Un incendio che a molti ha ricordato quello dell'ottobre 2015 a Bucarest, in cui ci furono 64 morti.

(fonte AFP)