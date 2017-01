Romania: governo socialdemocratico ottiene fiducia Parlamento

Bucarest, 4 gen. (askanews) - Il governo socialdemocratico del nuovo Primo ministro rumeno Sorin Grindeanu ha ottenuto la fiducia del parlamento, circa un mese dopo le legislative. In totale, 295 deputati e senatori hanno votato la fiducia al nuovo esecutivo mentre 133 hanno votato contro.

"Mi auguro di costruire una Romania in cui la crescita si rifletta nel benessere di tutti i cittadini", ha dichiarato Grindeanu davanti alle due camere. Informatico di 43 anni, Grindenau passa per un fedele alleato del leader del Psd Liviu Dragnea, che non ha potuto diventare premier a causa di una condanna per frode elettorale.

Il Psd ha conquistato alle legislative dell'11 dicembre una ampia maggioranza di 250 deputati su 465, con il suo piccolo alleato Alde. Secondo il suo programma, la Romania dovrebbe diventare entro il 2020 la 13esima potenza economica dell'Unione europea (attualmente è al 17esimo posto), grazie ad un aumento del Pil del 5,5% annuo. (con fonte Afp)