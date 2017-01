Romania, governo adotta decreto "salva-corrotti" dopo proteste

Roma, 31 gen. (askanews) - Il governo romeno ha adottato il decreto "salva-corrotti" che consente ai politici di eludere i procedimenti penali e che depenalizza alcuni reati non violenti, come l'abuso d'ufficio e il favoreggiamento. Lo ha annunciato il ministro della Giustizia Florin Iordache.

I primi due progetti di legge per la modifica del Codice penale e del Codice di procedura penale, ha precisato il Guardasigilli, saranno presentati al Parlamento in procedura d'urgenza. Il governo ha inserito all'ordine del giorno la decisione soltanto all'ultimo momento e nonostante le proteste di piazza che per due settimane consecutive hanno portato nelle strade di Bucarest e di altre città romene oltre 30mila persone, tra cui il presidente Klaus Iohannis, che hanno protestato contro il governo socialdemocratico.