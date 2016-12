Romania, Confindustria: a nuovo governo chiediamo meno burocrazia

Bucarest, 20 dic. (askanews) - In Romania le opportunità di investimento restano moltissime, soprattutto nel settore agricolo e delle infrastrutture, con oltre 30miliardi di euro di finanziamenti europei da spendere entro il 2020, ma serve un nuovo passo avanti per ridurre la burocrazia e dare maggiore stabilità economica, politica e legislativa al Paese. E' quanto chiede Confindustria Romania al nuovo governo che nascerà dopo le consultazioni, ha dichiarato ad askanews il direttore Rocco Ferri.

"Grazie ai grandi sforzi economici e strutturali che la Romania ha assunto dal 2007, anno di ingresso nell'Ue e primo passo verso il consolidamento di una dimensione europea, negli ultimi anni il Paese ha avuto un incremento progressivo di investimenti esteri e un economia sempre più stabile. L'economia della Romania registra infatti nel 2016 il più grande incremento a livello UE, stimolata principalmente dal settore edile, dei servizi e del commercio - ha spiegato Ferri - In questo contesto di un'economia positiva e di un mercato in continuo sviluppo, che dispone di importanti fondi europei per i grandi progetti, le prospettive sono ancora notevoli. Nel settore dell'infrastruttura, ad esempio, la Commissione Europea ha approvato di recente il rifinanziamento di sette progetti di grande infrastruttura per un ammontare di oltre 500 milioni di euro (147 milioni per l'infrastruttura dei trasporti e 355 milioni per progetti di infrastruttura delle acque e delle acque reflue). Anche nel settore agricolo, il Ministero dell'Agricoltura ha adottato di recente il Piano Nazionale di Ricostruzione dell'Infrastruttura Principale di Irrigazione, che coinvolge investimenti e lavori di ristrutturazione per un valore di oltre 1 miliardo di euro per il periodo 2016-2020. Per il prossimo periodo, nel quale la Romania ha a disposizione 30 miliardi di euro di finanziamenti da spendere entro il 2020 per lavori di ammodernamento delle strutture e per lo sviluppo agricolo, le prospettive in termini di business sono quindi positive".

E l'Italia è sicuramente tra i Paesi in prima linea per poter investire perché la presenza è e resta numerosa: "L'Italia è da oltre 10 anni il principale paese investitore per numero di aziende (nel 2015, oltre 20.000 le aziende italiane attive, con una quota del 21% delle aziende straniere registrate in Romania), mentre detiene l'ottavo posto tra gli investitori stranieri per capitale investito (oltre 3.300 milioni euro di investimenti, rappresentando il 5.2% del valore totale degli ISD in Romania). Anche nel settore agroindustriale l'Italia occupa la prima posizione nella classifica dei principali investitori in terreni agricoli, con quasi il 30% del totale della superficie agricola detenuta da stranieri in Romania. E da anni importanti imprese italiane, tra cui Maschio Gaspardo o Mulmix Romania, che sono anche aziende associate a Confindustria Romania, sono presenti nel Paese con ottimi risultati. Maschio - Gaspardo, ad esempio, che ha aperto in Romania un impianto per la produzione di macchine agricole, ha realizzato nel primo trimestre del 2014 un giro di affari di circa 10,5 milioni di euro, con una crescita del 39% rispetto allo stesso periodo del precedente anno".(Segue)