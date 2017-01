Rep.ceca manda in pensione Mr.Euro, Babis: "Non ci serve"

Praga, 13 gen. (askanews) - La Repubblica ceca non ha bisogno del cosiddetto "Mister Euro", un coordinatore per l'adozione della moneta unica, perché Praga non si sta preparando per entrare nell'Eurozona. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze, il miliardario ceco Andrej Babis.

L'economista Oldrich Dedek, che ha avuto il ruolo di "Mr. Euro" al ministero delle finanze durante gli ultimi 11 anni, dal prossimo mese assumerà un nuovo incarico alla Banca centrale e secondo Babis la posizione può essere eliminata. "Non abbiamo bisogno di nessun coordinatore, non ci stiamo preparando a entrare nell'euro - ha spiegato Babis al quotidiano Lidove Noviny - Lasceremo al prossimo governo" la decisione sull'adozione della moneta unica.

Babis, con il suo partito di centro Ano, è dato per favorito in vista delle prossime elezioni di ottobre. Praga che è entrata nell'Ue nel 2004 non ha mai sponsorizzato l'adozione della moneta unica, nonostante rispetti praticamente tutti i criteri di accesso.

(fonte afp)