Roma, 24 gen. (askanews) - Su invito del presidente russo Vladimir Putin, il re della Giordania Abdullah il 25 gennaio prossimo si recherà in visita ufficiale a Mosca per colloqui riguardanti anche la "lotta al terrorismo" nella regione mediorientale: Lo ha riferito stamane l'ufficio stampa del Cremlino.

"Durante i colloqui di alto livello, ci sono piani per discutere di questioni urgenti all'ordine del giorno russo-giordano, comprese le prospettive di un'ulteriore espansione della cooperazione nelle sfere di commercio. economia e aiuti umanitari", si afferma in una nota del Cremlino come riporta l'agenzia russa Sputnik. I due capi di Stato discuteranno anche di "aspetti chiave della situazione in Medio Oriente e nel Nord Africa con attenzione agli gli sforzi congiunti per contrastare il terrorismo internazionale".

Secondo quanto riferisce il quotidiano giordano Addustur, il ministro degli Esteri giordano Aymen al Safadi è arrivato oggi a Mosca dove avrà un incontro con il suo omologo russo SergeyLavrov.