R. Ceca: Trump bene su immigrati, protegge suoi cittadini

Portavoce Zeman: "esattamente ciò che Ue non fa"

Praga 28 gen. (askanews) - "Il presidente (degli Stati Uniti Donald) Trump protegge il suo Paese, si preoccupa per la sicurezza dei propri cittadini; esattamente quello che i dirigenti dell'Ue non fanno": lo ha dichiarato Jiri Ovcacek, portavoce del presidente ceco Milos Zeman, elogiando i provvedimenti adottati dalla Casa Bianca per limitare l'immigrazione.

Zeman, che aveva apertamente appoggiato Trump in campagna elettorale, ha criticato l'immigrazione dai Paesi musulmani, definendo l'ondata di migranti "un'invasione organizzata, impossibile da integrare".

(fonte Afp)