Putin vuol "migliorare" legge agenti stranieri: crea trojka ad hoc

Mosca, 3 gen. (askanews) - Vladimir Putin vuole "migliorare" la famigerata legge sugli agenti stranieri. Il presidente russo ha chiesto oggi una relazione e ha incaricato tre persone per la stesura di un rapporto dettagliato. Si tratta del suo rappresentante speciale per la Protezione Ambientale, Ecologia e Trasporti Sergei Ivanov, del ministro della Giustizia Alexander Konovalov e primo vice capo dell'amministrazione presidenziale Sergei Kiriyenko.

A dicembre 2016, Putin ha detto che la Russia vuole aumentare il finanziamento per le ONG e che avrebbe preso in considerazione la possibilità di migliorare la legge sugli agenti stranieri. La relazione dovrà essere pronta entro e non oltre il 30 marzo 2017.

La legge è stata molto criticata dall'Occidente, mentre da Mosca è stata giustificata, accusando l'Ovest di intrusione nelle attività politiche russe.

Alla vigilia del 21 novembre 2016, quarto anniversario dell'entrata in vigore della legge sugli agenti stranieri, Amnesty International ha diffuso un rapporto nel quale denunciava l'alto prezzo che la società civile russa è stata costretta a pagare. Secondo Amnesty, dal 2012, 148 Ong sono state inserite nel registro degli agenti stranieri e 27 di loro hanno cessato le attività. Uno dei casi più clamorosi è stato l'isituto demoscopico Levada, la scorsa estate: il caso aveva sollevato grande clamore trasversale.