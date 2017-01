Putin su spionaggio Trump: non corriamo dietro ogni miliardario

Mosca, 17 gen. (askanews) - Non è che in Russia "si corre dietro ogni miliardario americano": così Vladimir Putin, commentando le notizie di uno scottante dossier 'russo' raccolto sul presidente americano eletto durante una sua visita a Mosca. Secondo il presidente russo, le informazioni circolate senza prove e finite in un rapporto dell'intelligence Usa, hanno diversi obiettivi, il primo è quello di "distruggere la credibilità di Trump". (con fonte afp)