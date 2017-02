Putin ordina ispezioni a sorpresa su "stato allerta" forze aeree

La Federazione Russa non sta semplicemente flettendo i muscoli

Mosca, 7 feb. (askanews) - Ispezioni a sorpresa, volute da Vladimir Putin per le forze aeree russe, e volte a controllare l'efficacia dello "stato di allerta". Del loro inizio "per decisione del Comandante Supremo delle Forze Armate", ne ha dato notizia il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu. Le verifiche saranno "senza preavviso" e da questa mattina le unità militari hanno iniziato ad attuare misure per dimostrare "il più alto grado di prontezza al combattimento", secondo quanto si apprende da Mosca.

Ancora un altro segnale a dimostrare che la Federazione Russa non sta semplicemente flettendo i muscoli. Tra i vari compiti assegnati, c'è anche la verifica del "rigoroso rispetto dei requisiti di sicurezza, la sicurezza di armi e munizioni, la possibilità di escludere danni ed evitare impatti negativi sull'ambiente".