Mosca, 31 dic. (askanews) - "Il 2016 è stato un anno difficile, ma le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare hanno rinsaldato il Paese e ci hanno spinto verso una enorme riserva di opportunità". Così il presidente russo Vladimir Putin, nei suoi auguri di fine anno già andati in onda nel Lontano Oriente russo, dove il 2017 è già iniziato.

I residenti della Chukotka e di Sakhalin stanno infatti già festeggiando il nuovo anno. E rivolgendosi già a loro dal teleschermo Putin ha salutato il 2016, anno di tragedie ma anche di grandi soddisfazioni per il Cremlino, che da una parte è riuscito a emarginare il mondo occidentale dalla questione siriana, e dall'altra ha portato dalla sua parte tutti i produttori di petrolio (Opec e non) in un accordo sul prezzo del greggio senza precedenti.

Due risultati, uno sullo scacchiere internazionale, l'altro per l'economia mondiale che hanno scatenato grandi entusiasmi a Mosca. "La cosa principale è che noi crediamo in noi stessi, nella nostra forza, nel nostro Paese. Stiamo lavorando con successo e un sacco di cose, si scopre, ci vengono bene" ha detto Putin, che ha anche ringraziato i russi "per la vittoria e il successo, la comprensione e la fiducia, la vera, sincera preoccupazione" per il proprio Paese. "Abbiamo un Paese enorme, unico e bellissimo!", ha aggiunto.