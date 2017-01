Vilnius, 24 gen. (askanews) - Il primo gruppo di soldati tedeschi e belgi sono arrivati in Lituania, come parte dell'operazione di rafforzamento della Nato sul fianco orientale che ha causato le ire della Russia.

Un gruppo di ufficiali tedeschi è atterrato oggi a Vilnius per coordinare il dispiegamento di 1.200 soldati di battaglione provenienti da diversi Paesi membri dell'Alleanza. Poche ore prima 30 militari dell'esercito del Belgio erano arrivati in un altro aeroporto lituano e una nave con equipaggiamento logistico era attraccata al porto di Klaipeda sul Mar Baltico. Lo ha annunciato il portavoce dell'esercito lituano il capitano Andrius Dilda.

Oltre al battaglione a guida tedesca, il Canada guiderà un battaglione multinazionale in Lettonia, la Gran Bretagna in Estonia e gli Stati Uniti in Polonia.

(fonte afp)