Premier turco venerdì in visita in Iraq per rilanciare rapporti

Istanbul, 4 gen. (askanews) - Il premier turco Binali Yildirim sarà venerdì prossimo in visita in Iraq per rilanciare i rapporti tra i due Paesi dopo le tensioni che hanno preceduto l'avvio dell'offensiva militare irachena per riconquistare Mosul. Lo ha annunciato oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"Il nostro premier e diversi ministri saranno in visita in Iraq venerdì", ha detto Erdogan in un discorso tenuto ad Ankara e trasmesso in tv. "Vogliamo migliorare i nostri rapporti che sono in stallo negli ultimi tempi", ha aggiunto.

La visita rispecchia la normalizzazione in atto tra i due Paesi, dopo le tensioni registrate lo scorso ottobre a causa di disaccordi sulla presenza militare turca nella regione di Mosul e sull'offensiva da parte delle forze irachene contro i jihadisti dello Stato islamico (Isis) a Mosul. La Turchia è stata esclusa dall'operazione, criticata da Erdogan per il coinvolgimento delle milizie sciite in una zona a maggioranza sunnita.

Erdogan e il premier iracheno Haider al Abadi hanno avuto un primo colloquio telefonico, dopo le tensioni di ottobre, il 30 dicembre scorso. (con fonte Afp)