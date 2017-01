Praga smentisce NyTimes: presidente non è al soldo del Cremlino

Praga, 3 gen. (askanews) - Il Castello di Praga ha etichettato come "favole allo stato puro, basate su niente di concreto" un articolo del New York Times, secondo il quale il presidente ceco Milos Zeman agirebbe al soldo del Cremlino. La sede presidenziale della Repubblica ceca ha così reagito, con una nota del portavoce Jiri Ovcacek, a un recente approfondimento del quotidiano americano il quale - interrogandosi su cosa ci sia all'origine della simpatia di Zeman per la Russia - è giunto alla conclusione che il capo dello stato ceco costituisca un caso esemplare su come la Russia riesca, con lauti finanziamenti, a condizionare la vita politica degli altri paesi. La dimostrazione che il Cremlino, prima ancora degli attacchi hacker, si serva del vecchio e sempre funzionante sistema di comprare gli interlocutori politici negli stati di interesse. Autore del pezzo Neil MacFarquhar, corrispondente da Mosca del Nyt.

Il tramite fra l'amministrazione di Vladimir Putin e il presidente ceco sarebbe Martin Nejedly, un imprenditore di reputazione controversa, a capo del team di consulenti di Zeman ed ex responsabile degli interessi Lukoil in Repubblica ceca. Tutti gli osservatori concordano nel ritenere decisivo il suo apporto per la elezione nel 2013 di Zeman al Castello, una operazione che Nejedly seguì in prima persona nelle vesti di manager della campagna elettorale. (Segue)