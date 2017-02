Polonia, premier resta in ospedale dopo incidente auto di venerdì

Varsavia, 13 feb. (askanews) - La premier polacca Beata Szydlo resterà in ospedale per un altro paio di giorni in seguito all'incidente in cui è stata coinvolta la sua auto blu venerdì. Lo ha riferito il portavoce Rafal Bochenek sottolineando che le condizioni migliorano di giorno in giorno.

La premier "si sente meglio ogni giorno", ha spiegato il portavoce parlando ai giornalisti dall'ospedale militare di Varsavia dove è ricoverata la premier da venerdì. "Il periodo di osservazione e il recupero dureranno ancora un paio di giorni", ha aggiunto.

Il corteo di auto della premier Szydlo stava percorrendo una strada nei pressi di Oswiecim quando la sua auto blu è stata investita da una Fiat 600 guidata da un 21enne. La limousine è uscita fuori strada ed è andata a sbattere contro un albero. Due agenti di sicurezza sono rimasti feriti, uno gravemente. Il capo del governo conservatore indossava la cintura di sicurezza al momento dell'impatto.

Il guidatore della Fiat 600 è stato accusato di "danni fisici causati da un incidente stradale" e rischia fino a tre anni di prigione.

Quanto accaduto venerdì non è il primo incidente che coinvolge un membro del governo polacco. La stessa Szydlo era uscita indenne da uno scontro d'auto durante una visita a Gerusalemme a novembre. Il ministro della Difesa Antoni Macierewicz il mese scorso era stato coinvolto in un incidente a catena dovuto alle strade ghiacciate con la sua auto di rappresentanza. Il presidente Andzej Duda è rimasto illeso quando la sua Bmw è precipitata in un fosso dopo lo scoppio di uno degli pneumatici.

(fonte afp)