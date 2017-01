Polonia, nessuna intesa, continua sit-in opposizione in Parlamento

Varsavia, 10 gen. (askanews) - L'incontro tra i partiti politici polacchi che siedono in Parlamento si è chiuso con un nulla di fatto e il blocco dei lavori, come protesta contro il voto sulla legge di bilancio, continua.

"Non siamo riusciti a raggiungere un accordo finale", ha dichiarato Jaroslaw Kaczynski, leader del partito di governo, Diritto e Giustizia (Pis), che ha definito il sit-in "un tentativo di colpo di stato". L'opposizione occupa il Parlamento da metà dicembre per protestare contro quelle che definisce azioni anti-democratiche da parte della maggioranza.

Il sit-in è iniziato dopo che il Pis aveva annunciato di voler ridurre i diritti dei giornalisti che seguono i lavori parlamentari, decisione poi ritirata. Successivamente la protesta si è spostata sulla legge di bilancio, descritta come illegale. Ieri il Pis ha avviato i colloqui per uscire dallo stallo in vista della ripresa dei lavori prevista per domani.

L'opposizione chiede di votare nuovamente per la legge di bilancio, perché la votazione si è svolta in un'altra area dell'edificio perché l'opposizione occupava l'aula del Parlamento. Inoltre l'opposizione ritiene che la seduta non sia formalmente conclusa ma "interrotta".

(fonte afp)