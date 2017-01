Polonia, l'opposizione "sospende" l'occupazione del Parlamento

Varsavia, 12 gen. (askanews) - L'opposizione liberale polacca ha deciso di "sospendere" l'occupazione dell'aula del Parlamento da parte dei deputati che dal 16 dicembre protestano contro le restrizioni della stampa parlamentare e l'approvazione ritenuta "illegale" del budget 2017. Il presidente di Piattaforma civica (PO) Grzegorz Schetyna lo ha annunciato ai media in Parlamento, aggiungendo che chiederà le dimissioni del presidente della Dieta Marek Kuchcinski, che accusa di essere all'origine della crisi. Schetyna ha detto che l'opposizione ha "salvato l'essenziale" ottenendo la soppressione delle restrizioni ai giornalisti parlamentari. "Dato che abbiamo ristabilito al presenza dei media in parlamento e la possibilità di dare conto senza ostacoli dei lavori parlamentari, sospendiamo al nostra protesta" ha detto Schetyna. "E' la fine di una tappa, l'inizio di un'altra" ha aggiunto. Infine, ha chiesto al presidente Andrzej Duda di non firmare la legge di bilancio.

I lavori parlamentari restano sospesi comunque fino al 25 gennaio, ha annunciato Kuchcinski. "E' necessaria un'analisi più approfondita di quel che è accaduto alla Dieta nelle ultime settimane" ha dichiarato. Dal loro arrivo al potere dopo le legislative di ottobre 2015, i dirigenti del partito conservatore Diritto e giustizia (PiS) hanno lanciato varie iniziative controverse, cercando di riformare la Corte costituzionale e i media pubblici, suscitando al preoccupazione del Consiglio d'Europa e della Commissione europea.

(fonte Afp)