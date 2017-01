Polonia, Kaczynski punta a Brexit soft in colloqui con Merkel

In programma a inizio febbraio a Varsavia

Varsavia, 16 gen. (askanews) - L'influente leader di Diritto e Giustizia, il partito di centrodestra al governo in Polonia, ha annunciato che solleciterà rapporti più stretti con la Gran Bretagna del dopo Brexit nei colloqui con il cancelliere tedesco Angela Merkel in programma il prossimo mese.

"La Germania vuole che i termini in base ai quali la Germania uscirà dall'Ue allontanino Londra dal blocco", ha affermato Jaroslaw Kaczynski all'emittente pubblica Polish Radio, "Vogliamo che la Gran Bretagna resti il più vicina possibile all'Unione Europea e persino che rientri nella coalizione in un arco di tempo relativamente breve".

Kaczynski dovrebbe concentrarsi sia su questione europee di più ampio spettro, sia sullo stato dei rapporti bilaterali con Merkel in occasione della visita di quest'ultima in Polonia, che secondo i responsabili di Varsavia è programmata per inizio febbraio.

Con quasi un milione di migranti polacchi che vivono e lavorano in Gran Bretagna, Varsavia punta a ottenere i migliori termini possibili per i suoi connazionali che desiderano restare in Gran Bretagna dopo l'uscita del Paese dall'Ue.

(fonte AFP)