Polonia, governo: infondate critiche Ue su riforma Alta corte

Roma, 22 dic. (askanews) - La Polonia ha respinto oggi gli ultimi avvertimenti dell'Unione europea in tema di stato di diritto per la riforma del Tribunale costituzionale, che Bruxelles considera una minaccia.

Varsavia ha definito "senza basi" le osservazioni Ue, il giorno dopo che la Commissione europea ha dato al governo di destra polacco altri due mesi per ritirare la riforma.

Il portavoce del governo Rafal Bochenek ha risposto alla commissione che "la Polonia non ha più alcun problema con la corte costituzione" e che "non c'è ragione per la Commissione europea per impicciarsi".

Dal suo arrivo al potere il partito Legge e Giustizia (PiS) di Jaroslaw Kaczynski è intervenuto per riformare, intaccando la capacità operativa del Tribunale costituzionale. Inoltre ha lavorato anche per limitare le capacità di accesso dei giornalisti ai parlamentari. Questa politiico ha portato anche a forti tensioni in piazza e alla nascita di un nuovo movimento popolare, il Comitato per la difesa della democrazia.

Ieri il presidente Andrzej Duda ha nominato Julia Przylebska, un giudice sostenuto dal PiS, a capo della corte costituzionale. Succede a Andrzej Rzeplinski, considerato un simbolo della resistenza a Kaczynski.

Il ministero degli Esteri ha detto, in un comunicato, che con la nomina di Przybleska considera "chiusa la disputa attorno alal corte". E ha aggiunto: "Stando così le cose, consideriamo senza basi che la Commissione continui a mantenere la propria visione secondo le quale esiste una sistematica minaccia allo stato di diritto in Polonia". (Fonte Afp)