Polonia, esperti: Walesa collaborò con polizia politica comunista

Ex leader Solidarnosc inchiodato da esperti in grafologia

Varsavia, 31 gen. (askanews) - L'ex storico leader di Solidarnosc Lech Walesa collaborò con la polizia politica comunista agli inizi degli anni '70: lo ha confermato oggi l'Istituto polacco della memoria nazionale (Ipn), citando la perizia grafologica. Accuse del genere sono state formulate già più volte in passato e l'ex presidente, oggi 73enne, le ha sempre smentite categoricamente, anche la settimana scorsa, quando c'è stata una fuga di notizie dei risultati della perizia nei media. Ma oggi Walesa era in viaggio per l'America latina per partecipare ad una riunione di Premi Nobel a Bogotà e non ha commentato personalmente le dichiarazioni dell'Ipn. Ma il suo rappresentante, l'avvocato Jan Widacki, si è affrettato a dichiarare all'emittente polacca Polsat News che "il caso non si chiude oggi" e che intende richiedere una nuova perizia.

Il vice procuratore generale Andrzej Pozorski, capo della Commissione contro i crimini nazionali che fa parte dell'Ipn, ha aggiunto nel corso di una conferenza stampa che la collaborazione di Walesa con la SB "non può più essere messa in dubbio". Pozorski ha citato numerosi documenti manoscritti attribuiti all'ex presidente, fra cui il suo ingaggio firmato con il suo nome e con il nome in codice "Bolek" e 176 ricevute di denaro consegnate a "Bolek" dalla SB.

Pozorski ha dichiarato che la loro autenticità è stata dimostrata dagli esperti dell'Istituto dei periti giudiziari di Cracovia che le hanno messe a confronto con numerosi altri documenti manoscritti di Lech Walesa rinvenuti negli archivi ufficiali: domande di passaporto, di carta d'identità o di permessi edilizi. Lech Walesa si era rifiutato di consegnare agli inquirenti di campioni della sua scrittura. Dopo il suicidio l'8 gennaio scorso di uno dei suoi quattro figli, Przemyslaw, 43 anni, Lech Walesa aveva attribuito il suo gesto alla campagna che sostiene di subire. (con fonte Afp)