Polonia, dieci persone morte per il freddo polare in 2 giorni

Varsavia, 7 gen. (askanews) - Dieci persone sono morte per le temperature polari negli ultimi due giorni in Polonia dove la colonnina di mercurio è scesa anche al di sotto dei -20 in alcune regioni. Lo ha annunciato il centro governativo per la sicurezza nazionale.

"Sette persone sono morte ieri, la giornata più tragica di questo inverno", ha dichiarato la portavoce Bozena Wysocka. "Abbiamo registrato altre tre vittime il giorno prima", dato che porta "a 53 il bilancio delle persone vittime di ipotermia registrate dall'1 novembre scorso" e il bilancio rischia di aumentare perché nel weekend le temperature resteranno estremamente rigide.

(fonte afp)