Polonia, cerimonia di benvenuto per i soldati americani

Roma, 14 gen. (askanews) - L'arrivo dei soldati americani nel quadro di un dispiegamento senza precedenti in Europa dell'Est, motivo di forte irritazione per la Russia, è stato salutato oggi con una cerimonia di benvenuto a Zagan. Qui, nell'Ovest del Paese dell'ex blocco socialista, avrà il suo quartier generale la "brigata di Ferro" composta di circa 3.500 soldati ed equipaggiata da mezzi pesanti Abrams. A rotazione, seguirà il dispiegamento nei tre Paesi baltici, in Romania, Ungheria e Bulgaria.

Nè la premier polacca Beata Szydlo nè l'ambasciatore americano Paul James nè gli alti gradi oggi presenti alla cerimonia hanno citato la Russia come minaccia e motivo del dispiegamento senza precedenti. Ma la missione dei soldati Nato si iscrive nel quadro dell'operazione Atlantic Resolve decisa dall'amministrazione Obama dopo l'annessione della Crimea. (con fonte Afp)