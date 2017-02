Polemica Mosca-Berlino, falso Reichstag per training soldati russi

Sochi, 24 feb. (askanews) - "L'eroismo dei soldati dell'Armata Rossa nella lotta contro la Germania nazista, compresa la presa del Reichstag nel maggio 1945, si deve non solo conoscere, ma anche ricordare bene nelle generazioni presenti e future, sia in Russia che in Germania". Così il ministero della Difesa russo ha risposto alle dichiarazioni di un certo numero di politici tedeschi che hanno criticato la costruzione a Mosca, nel Parco Patriot di un finto Reichstag, per far allenare le matricole all'assalto. Per alcuni esponenti della politica tedesca si tratta di "una provocazione", invitando il governo della Germania per "esprimere" presso la Russia "insoddisfazione".

Secondo il portavoce del ministero della Difesa russo generale Igor Konashenkov "la bandiera rossa sul palazzo del Reichstag nazista è uno dei simboli, in tutto il mondo, più evidente e riconoscibile della vittoria sul nazismo tedesco e la fine della seconda guerra mondiale. A quanto pare, in Germania, qualcuno ha dimenticato".

In precedenza, un certo numero di politici tedeschi e membri del Bundestag hanno definito la costruzione di un finto Reichstag nel "Parco Patriot" una provocazione e hanno chiesto che il governo tedesco esprima insoddisfazione presso la Russia.