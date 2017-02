Pirati al largo della Nigeria fanno ostaggi russi e ucraini

Mosca, 8 feb. (askanews) - Pirati, ma non dei Caraibi e neppure della rete. Nelle acque territoriali della Nigeria c'è stato un attacco su una nave della BBC Caribbean. Secondo fonti diplomatiche russe sono stati presi in ostaggio cittadini russi e ucraini. L'ambasciata russa in Nigeria ha specificato su Twitter "in connessione con il sequestro" di aver chiesto alle autorità della Nigeria "assistenza per trovare i rapiti".

La nave da carico è stata attaccata dai pirati nel Golfo di Guinea a 45 miglia nautiche a Sud-ovest di Brass, in Nigeria. L'incidente è avvenuto vicino terminal petrolifero di a Pennington: la nave è stato avvicinata da un altro vascello a motore con uomini armati a bordo, che hanno aperto il fuoco.

La Nigeria è un punto nevralgico per la pirateria e la rapina a mano armata sui vascelli. Molti attacchi non sono denunciati e pertanto non risultano registrati.

Più in generale, sono in fortissimo aumento i sequestri di equipaggio: sono stati rapiti più uomini in mare nel 2016 rispetto a uno qualsiasi degli ultimi 10 anni, nonostante la pirateria globale abbia raggiunto i suoi livelli più bassi dal 1998. Lo ha reso noto a gennaio 2017 l'ufficio internazionale marittimo, del Piracy Reporting Centre, l' unico centro indipendente al mondo che riceve segnalazioni di attacchi dei pirati di tutto il mondo.