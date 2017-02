Perquisizioni per 4 imam turchi in Germania: spiavano per Erdogan

Berlino, 15 feb. (askanews) - La polizia tedesca ha perquisito le abitazioni di quattro imam turchi che vivono in Germania. L'accusa per i predicatori è che operassero come spie per il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo ha reso noto la procura tedesca.

Gli imam sono accusati di aver riferito informazioni a proposito dei seguaci dell'ex imam in esilio Fethullah Gulen, che Ankara ritiene responsabile per il tentato golpe dello scorso luglio. I quattro predicatori hanno passato le informazioni attraverso il consolato turco di Colonia alla Direzione turca per gli affari religiosi.

"L'obiettivo delle perquisizioni di oggi è di raccogliere altre informazioni sulle presunte attività di cui sono accusati", ha spiegato la procura dopo i raid in Renania Settentrionale-Vestfalia e Renania-Palatinato.

Il sito internet dello Spiegel rivela anche che gli imam fanno parte dell'organizzazione controllata da Ankara "Ditib", che gestisce 900 tra moschee e comunità religiose in Germania.

(fonte afp)