Per tragedia Tupolev Putin cancella festa al Cremlino fine anno

Ma brinda: non c'è problema che noi non sappiamo risolvere

Mosca, 28 dic. (askanews) - Ha fatto un brindisi alla "Russia e al popolo russo", ma ha anche fato notare che alla luce della tragedia del Tupolev 154 schiantatosi nel Mar Nero, non c'è da festeggiare. Al tradizionale ricevimento al Cremlino , in onore del nuovo anno, è stato cambiato format dal presidente russo Vladimir Putin, che ha osservato: "Sapete cosa è successo qui da noi, quale tragedia sia accaduta. Quindi voglio cambiare il tradizionale ricevimento in onore del nuovo anno, che diventa un incontro di lavoro" ha detto il capo dello Stato. Per poi aggiungere "nessuno può crearci problemi, che noi non sapremo risolvere: la cosa principale è che stiamo lavorando bene".

Putin ha inoltre osservato che "un parametro importante per la nostra economia è il prezzo del petrolio" alla fine di un anno di tragedie ma anche grandi soddisfazioni per il Cremlino: da una parte è riuscito a emarginare il mondo occidentale dalla questione siriana, e dall'altra è riuscito a portare dalla sua parte tutti i produttori di petrolio (Opec e non) in un accordo sul prezzo del greggio senza precedenti.