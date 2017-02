Pence: Gli Usa vogliono una nuova partenza con la Turchia

New York, 19 feb. (askanews) - Il vice presidente americano Mike Pence ha spiegato al primo ministro turco Binali Yildirim che la sua amministrazione punta a "una nuova partenza" nelle relazioni tra Washington e Ankara. Lo ha riportato un organo di informazione turco.

Secondo l'emittente Ntv, Pence ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono sviluppare le relazioni con la Turchia, durante un colloquio con Yildirim a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera.

Da parte sua, Yildirim ha dichiarato che un'estradizione dell'imam Fethullah Gulen, predicatore esiliato negli Stati Uniti, "aprirebbe una nuova pagina" nei rapporti tra i due Paesi, secondo Ntv.

In un comunicato, la Casa Bianca ha indicato che Pence aveva nel corso del colloquio ribadito l'impegno degli Stati Uniti nei confronti della Turchia come partner strategico e alleato in seno alla Nato.

(fonte AFP)