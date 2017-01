Ondata di freddo in Europa: ieri in Polonia altri 6 morti

Varsavia, 10 gen. (askanews) - Altre sei persone sono morte per il freddo ieri in Polonia, dove le temperature continuano a raggiungere i -20 gradi in alcune regioni. Lo ha annunciato il Centro governativo di sicurezza nazionale (Rcb). Il bilancio dell'ondata di freddo che attanaglia l'Europa dalla scorsa settimana è così salito a 46 morti, la maggior parte dei quali in Polonia.

"Altre sei persone sono decedute per il gelo nelle ultime 24 ore", ha annunciato la Rcb in un breve comunicato. "Il numero delle vittime per ipotermia ha raggiunto 71 persone" dal 1 novembre, secondo questo laconico testo che invita alla vigilanza di fronte alle persone bisognose di aiuto in condizioni meteo difficili, in particolare i senzatetto.

Secondo le previsioni meteo, le temperature dovrebbero progressivamente salire nei prossimi giorni in Polonia, ma comunque restare abbondantemente sotto lo zero. Lo scorso inverno, 77 persone sono morte per ipotermia nel Paese.

(fonte AFP)