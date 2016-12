New York, 29 dic. (askanews) - Le azione annunciate oggi dalla Casa Bianca contro la Russia per avere interferito nelle elezioni presidenziali "non sono la somma totale della nostra risposta" alle sue "attività aggressive". Il presidente Barack Obama ha avvertito: "Continueremo ad adottare una serie di azioni quando e dove lo vogliamo, alcune delle quali non saranno pubblicizzate".

Oltre a punire Mosca per quanto fatto, "gli Usa, i suoi amici e alleati nel mondo devono lavorare insieme per contrastare gli sforzi della Russia volti a danneggiare norme di comportamento costituite su scala internazionale e volte a interferire la governance democratica". Per questo Obama ha annunciato che "nei giorni a venire" fornirà al Congresso "un rapporto sugli sforzi del Cremlino volti a interferire nelle nostre elezioni e sulla cyber-attività legata al nostro ciclo elettorale in elezioni precedenti".

Tra le misure annunciate oggi per punire il Cremlino ci sono sanzioni contro individui ed entità, l'espulsione di 35 diplomatici russi dagli Usa e la chiusura di due strutture russe su suolo Usa.