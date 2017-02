Nyt, fonti Usa: Russia schiera missili che violano trattato Inf

New York, 14 feb. (askanews) - La Russia avrebbe segretamente schierato un'unità operativa di missili da crociera per il lancio da terra, nonostante le proteste delle autorità statunitensi, che considerano l'atto una violazione di un trattato epocale che permise la fine della Guerra Fredda. Si tratta di un'azione che pone il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di fronte a una situazione complessa, visto il suo proposito di avere rapporti migliori con il Cremlino. A scriverne è il New York Times.

Secondo le autorità statunitensi, la Russia avrebbe ora due batterie di missili proibiti: una nella base per i test missilistici di Kapustin Jar, nel sud-est del Paese; l'altra sarebbe stata spostata a dicembre dalla base a un altro sito, secondo una fonte del New York Times. I missili sono conosciuti con il nome SSC-X-8, ma la X è stata rimossa dagli ultimi rapporti dell'intelligence, perché il missile non è più considerato in fase di sviluppo, ma operativo.

Il missile al centro delle preoccupazioni è lo stesso che l'amministrazione Obama denunciò nel 2014, perché testato in violazione del trattato INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) del 1987, che vieta a Stati Uniti e Russia di produrre o testare missili nucleari e convenzionali a raggio intermedio per il lancio da terra. Mosca, però, sarebbe andata avanti, sviluppando un'unità pienamente operativa.