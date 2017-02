Nuovo capo della Cia ad Ankara per prima visita all'estero

In agenda guerra in Siria, ma anche estradizione Gulen

Ankara, 9 feb. (askanews) - Il nuovo capo della Cia Mike Pompeo è arrivato ad Ankara per colloqui con funzionari turchi, nella sua prima visita all'estero dall'inaugurazione del presidente Usa Donald Trump. La sua visita arriva due giorni dopo che il presidente Recep Tayyip Erdogan ha parlato a Trump per la prima volta da quando è alla Casa Bianca, concordando di lavorare insieme nella lotta allo Stato islamico in Siria. Pompeo vedrà Erdogan e il capo del servizio segreto turco Hakan Fidan, ha riferito NTV, dopo che martedì i due presidenti hanno parlato al telefono per la prima volta. Tra i temi nell'agenda di Pompeo il conflitto in Siria, in particolare l'offensiva turca per la conquista di Al-Bab dall'Isis e il piano per riprendere la città di Raqqa, capitale del Califfato nero.

Ieri il portavoce di Erdogan Ibrahim Kalin ha detto che sono in corso contatti con gli Usa sulla riconquista di Raqqa e che Trump ha detto una risposta "positiva" ai piani di Ankara. Sempre ieri il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha sollevato l'idea di un intervento delle forze speciali turche nell'offensiva su Raqqa dopo la riconquista di Al-Bab. Secondo l'informatissimo editorialista di Hurriyet Abdulkadir Selvi, quando Erdogan ha sollevato il tema delle milizie curde siriane, Trump ha detto: "sto mandando il capo della Cia, puoi parlare con lui in dettaglio". Ankara spera in un rilancio delle relazioni con Washington, dopo il deterioramento nel corso dell'era Obama. I due alleati Nato sono finiti ai ferri corti sullo status delle milizie curdo-siriane che combattono contro l'Isis in Siria a fianco degli americani. Per la Turchia il partito curdo siriano Pyd e le milizie curde delle Ypg sono gruppi terroristici legati al Pkk.

Pompeo dovrebbe discutere anche la richiesta di estradizione dell'imam Fethullah Gulen, che vive in America e che Ankara accusa di aver ordito il fallito golpe di luglio. Gulen nega ogni accusa. La Turchia ha chiesto più volte di estradare l'imamm, ma l'amministrazione Obama ha sempre replicato che il procedimento legale richiede tempo.

(fonte Afp)