Nuovo attentato in Turchia, colpito tribunale di Smirne: due... -2

Ankara, 5 gen. (askanews) - Intanto oggi le autorità turche hanno proceduto a nuovi arresti nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato di Capodanno. Più persone sospettate di essere complici del killer sono finite in manette a Silivri, vicino a Istanbul, secondo l'agenzia di stampa progovernativa Anadolu. I sospetti sono originari del "Turkestan orientale", ex nome della regione cinese dello Xinjiang a maggioranza uigura, precisa l'agenzia.

Il capo della diplomazia turca Mevlut Cavusoglu aveva annunciato ieri che l'autore della strage era stato identificato, senza svelarne nè il nome né la nazionalità. Il vice Primo ministro Veysi Kaynak, citato dai media, ha detto che l'uuomo, di cui sono state diffuse diverse immagini, è probabilmente di origine uigura e che le autorità stanno per localizzarlo. Almeno 36 persone si trovano attualmente in stato di fermo in connessione con l'inchiesta. Fra queste, secondo i media turchi, figurano la moglie del presunto killer, e numerose persone originarie dell'Asia centrale. Delle perquisizioni compiute a Smirne dopo l'arresto di una ventina di persone hanno permesso di rinvenire occhiali da visione notturna, materiale militare e falsi passaporti.

Diversi organi di stampa avevano affermato a inizio settimane che il presunto autore della strage di Capodanno si era trasferito a novembre a Konya (Sud) con la moglie e i loro due figli per non destare sospetti. Secondo l'agenzia Dogan, l'assalitore ha poi preso un autobus per Istanbul il 15 dicembre. Une immensa caccia all'uomo è stata lanciata per catturare il killer che sarebbe fuggito dalla discoteca dopo essersi cambiato d'abito. La sicurezza alle frontiere greca e bulgara della Turchia è stata rafforzata, ha riportato oggi Dogan, precisando che i veicoli e le persone che lasciano il territorio vengono perquisite. Le foto del presunto autore dell'attentato al Reina sono state affisse al valico di frontiera di Kapikule, al confine bulgaro dove gli agenti effettuano dei controlli di identità, ha aggiunto l'agenzia di stampa.

